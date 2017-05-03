Специалисты из Китая построили новую квантовую вычислительную машину

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Пекин, 3 мая. Научные сотрудники из Китая создали новую квантовую вычислительную машину, которую они уже окрестили первой в своем роде на планете. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Синьхуа.

По данным агентства, разработанная китайскими специалистами квантовая вычислительная машина имеет огромное преимущество над обычными компьютерами.

Уточняется, что прототип квантовой вычислительной машины оказался от десяти до ста раз мощнее и оперативнее, нежели первый электронный цифровой вычислитель общего назначения ЭНИАК.

Стоит отметить, что данная машина является первой в своем роде, которая затмевает обычные компьютеры.