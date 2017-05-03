Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной

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Ростов-на-Дону, 3 мая. Контрабандисты попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. Российские пограничники были вынуждены применить оружие в отношении данных лиц.

Как рассказал журналистам представитель ПУ ФСБ по Ростовской области, злоумышленники получили контрабандный товар на сумму более чем в 1 млн рублей путем переброса через границу. Далее нарушители попытались прорваться вглубь российской территории на автомашинах «ВАЗ-2109» и УАЗ «Патриот». При этом контрабандисты проигнорировали законные требования пограничников об остановке.

Представитель ведомства отметил, что сами задержанные не пострадали, у машин пробиты колеса, один автомобиль перевернулся.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности опубликовала оперативную съемку задержания сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Твери.

* Организация запрещена на территории РФ.