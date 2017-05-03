ДНР: два дома в Ясиноватой разрушены из-за обстрелов ВСУ
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Донецк, 3 мая. Два жилых дома были частично повреждены в результате обстрела в селе Минеральное возле города Ясиноватая, расположенного в Донбассе. Об этом в среду сообщили в администрации города.
По имеющейся информации, в минувший вторник вечером в 19.34 (время совпадает с мск) ВСУ обстреляли село Минеральное. В результате обстрелов киевских силовиков повреждены два дома.
В настоящее время вся информация уточняется, но, по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что украинские силовики трижды обстреляли населенные пункты ЛНР.
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