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Новороссия
ДНР: два дома в Ясиноватой разрушены из-за обстрелов ВСУ

ДНР: два дома в Ясиноватой разрушены из-за обстрелов ВСУ

9:30  3 Мая 2017
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ДНР: два дома в Ясиноватой разрушены из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 3 мая. Два жилых дома были частично повреждены в результате обстрела в селе Минеральное возле города Ясиноватая, расположенного в Донбассе. Об этом в среду сообщили в администрации города. 

По имеющейся информации, в минувший вторник вечером в 19.34 (время совпадает с мск) ВСУ обстреляли село Минеральное. В результате обстрелов киевских силовиков повреждены два дома.

В настоящее время вся информация уточняется, но, по предварительным данным, пострадавших нет. 

Ранее стало известно, что украинские силовики трижды обстреляли населенные пункты ЛНР. 

#днр #всу #донбасс #лнр #ясиноватая
Дана Балан
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