Мастурбирующий в лифте мужчина испугал школьницу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 мая. Мастурбирующий в лифте мужчина напугал девятикласснику в лифте одного из домов в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в лифте подъезда дома на улице Маршала Захарова. Девушка обратилась в полицию и пожаловалась, что неизвестный начал совершать у нее на глазах развратные действия.

На вид мужчине было около 30-35 лет. По факту происшествия проводится проверка. Видеонаблюдение в доме отсуствует.

