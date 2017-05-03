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Экономика
Медведев распорядился направить почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Медведев распорядился направить почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

9:34  3 Мая 2017
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Медведев распорядился направить почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Москва, 3 мая. Росавтодору перечислено 2,76 млрд рублей, которые планируется потратить на дорожные работы в семи регионах России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном сайте правительства. Деньги выделены из резервного фонда.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 2764,8 млн рублей направляются Росавтодору для предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов семи субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности», — говорится в сопроводительной справке. 

Медведев распорядился направить почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Дополнительные средства на дорожные работы в этом году получат Калининградская и Рязанская области, а также Тыва, Ярославль, Кострома, Бурятия и Ростов-на-Дону. 

#медведев
Алексей Громов
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