Медведев распорядился направить почти 3 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

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Москва, 3 мая. Росавтодору перечислено 2,76 млрд рублей, которые планируется потратить на дорожные работы в семи регионах России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном сайте правительства. Деньги выделены из резервного фонда.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 2764,8 млн рублей направляются Росавтодору для предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов семи субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности», — говорится в сопроводительной справке.

Дополнительные средства на дорожные работы в этом году получат Калининградская и Рязанская области, а также Тыва, Ярославль, Кострома, Бурятия и Ростов-на-Дону.