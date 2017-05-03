Отправлявшийся на поиски садика своей мечты пятилетний петербуржец сбежал от бабушки

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Санкт-Петербург, 3 мая. Сбежавший из детского сада в марте в поисках «садика своей мечты» пятилетний петербуржец, сбежал от бабушки. Как стало известно ФАН, женщина предложила внуку добраться до квартиры наперегонки и малыш воспользовался шансом вырваться на свободу.

Так, 2 мая в полицию поступило сообщение о том, что пропал без вести ребенок 2011 г.р. Как выяснилось, мальчик убежал из парадной по месту жительства, когда его бабушка предложила добраться до квартиры наперегонки. Сама женщина поехала на лифте, а внуку было предложено подняться пешком. При прибытии на свой этаж ребенка бабушка не обнаружила. Впоследствии мальчик был найден дома у своей прабабушки.

Выяснилось, что 29 апреля несовершеннолетний самовольно покидал детский сад. Ранее мальчик также делал попытки сбежать из дошкольного учреждения. По заключению врачей ребенку требуется постоянное внимание со стороны взрослых, потому как он неадекватен. Мальчик также наблюдается у психиатра и принимает лекарства.