Обвиняемых в экстремизме членов сообщества Misanthropic Division будут судить в Москве

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Москва, 3 мая. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению руководителей и участников структурных подразделений запрещенного в России экстремистского сообщества Misanthropic Division. Так, Виталий Царух, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо обвиняются в совершении девяти преступлений террористической и экстремистской направленности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие установило, что придерживающийся расистских и неонацистских взглядов гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов в октябре 2013 года создал экстремистское сообщество Misanthropic Division.

В Интернете сообщество размещало материалы, направленные на оправдание экстремистской, террористической деятельности, пропаганду идеологии нацизма (фашизма), расизма, пропаганду идеологии и деятельности экстремистского сообщества «Misanthropic Division», возбуждение ненависти и вражды в отношении религиозной группы мусульман, негроидной расовой группы, евреев, на унижение представителей азиатских и кавказских национальных (этнических) групп лиц.

В настоящее время уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее настоятель московской мечети «Ярдям» шейх Махмуд Велитов приговорен к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма по решению Московского окружного суда.