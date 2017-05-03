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Общество
Футбольные болельщики «Урала» улетят из Сочи на резервном борту

Футбольные болельщики «Урала» улетят из Сочи на резервном борту

9:22  3 Мая 2017
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Футбольные болельщики «Урала» улетят из Сочи на резервном борту

Сочи, 3 мая. Авиационная компания «Уральские авиалинии» отправит в Сочи запасной борт, чтобы забрать футбольных болельщиков «Урала», которые не могут вылететь в Екатеринбург по причине технической неисправности лайнера.

Воздушное судно, которое должно было перевозить болельщиков после финального матча Кубка России, не смогло вылететь из сочинского аэропорта. Отмечается, что задержка рейса уже длится более девяти часов. 

Лайнер с фанатами на борту должен был вылететь в 11.00 по московскому времени.

Футбольные болельщики «Урала» улетят из Сочи на резервном борту

Напомним, финальный матч Кубка России завершился во вторник на стадионе «Фишт». Московский «Локомотив» стал обладателем трофея, победив «Урал» со счетом 2:0. Авторами голов стали Денисов и Миранчук. 

Встреча команд завершилась дракой, после которой главный арбитр показал четыре красные карточки игрокам обеих команд. 

 

#самолет #урал #екатеринбург #сочи #болельщики
Дана Балан
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