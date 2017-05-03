Превратились в тыкву: зачем Тереза Мэй распустила парламент Великобритании

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Парламент Великобритании, начиная со среды, объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов. После полуночи все депутаты стали обычными гражданами без каких-либо привилегий. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о процедуре роспуска британского парламента и начале Brexit.

Соединенное Королевство до 8 июня, на которое назначены выборы, останется без своего высшего законодательного органа. В среду, 3 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с королевой. Во время аудиенции премьер формально согласует с Елизаветой роспуск парламента, несмотря на то, что по закону разрешение монарха для этой процедуры не требуется.

Напомним, выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако Тереза Мэй инициировала досрочное голосование. По ее мнению, досрочные выборы помогут жителям Соединенного Королевства определиться, обрести стабильность и сильное руководство для выхода из Европейского союза.

В то же время стало известно, что Лондон привел сотрудников Центра правительственной связи, который занимается электронной разведкой, в состояние повышенной готовности перед угрозой кибератак во время всеобщих выборов в июне. По информации средств массовой информации, власти страны рекомендовали главам разведывательных управлений относиться к угрозе организованной и зарубежной преступности, которая затрагивает демократические институты Соединенного Королевства, как к «террористическому кризису». Отмечается, что несколько недель назад Центр стал работать как при «противодействии теракту или обеспечении безопасности во время важного события государственного значения, как Олимпиада».

Как ранее писала «Газета.ru», последний опрос показал снижение поддержки Консервативной партии в Великобритании. Так, в поддержку консерваторов выступают 44% опрошенных британцев, а за Лейбористскую партию — 31%.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН обратил внимание на то, что британский премьер Тереза Мэй и ее Консервативная партия с помощью выборов намерены увеличить свое представительство в Палате общин и поставить под полный контроль важнейший для страны процесс Brexit. Главным для находящейся у власти партии является проведение своего варианта выхода из ЕС и недопущение помех этому процессу.

«По поводу способов расставания с Евросоюзом в стране и в самом ЕС имеются различные мнения. Их можно ограничить диапазоном между двумя вариантами — максимально жестким и как можно более мягким. В первом случае речь идет о полном закрытии границ Великобритании для европейских товаров и трудовых мигрантов. Тогда экономические и внешнеполитические отношения с континентом для страны будут определяться уже другими соглашениями и членством в иных общих организациях (например, ВТО, МВФ, НАТО). Мягкий вариант — это практически сохранение статус-кво, при котором остаются открытыми границы и взаимный свободный доступ к рынкам ЕС и Великобритании. При этом жесткий вариант многими аналитиками считается потенциально опасным возможными убытками для экономики, а мягкий чреват наряду с отсутствием контроля над границами обоюдной невозможностью влиять на позиции Лондона и Брюсселя по различным вопросам», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, главная цель консерваторов — провести Brexit с максимальной выгодой для Великобритании, соединив достоинства и исключив недостатки крайних вариантов. Правительство Терезы Мэй, очевидно, взяло курс на введение определенных ограничений на въезд в страну восточных европейцев и достижение такого статуса в экономических отношениях с ЕС, который бы позволил британской экономике иметь как можно более широкий доступ на европейский рынок.

«Такие намерения, разумеется, не будут легко восприняты Брюсселем на предстоящих переговорах, так как будут восприниматься как поощрение для стран, намеревающихся в будущем выйти вслед за Великобританией из Евросоюза, несмотря даже на вероятную взаимную экономическую выгоду. Поэтому для укрепления позиций внутри страны перед сложным этапом Brexit консерваторам необходимо получить как можно больше мест в парламенте. Предстоящее голосование, если верить социологическим данным, может помочь им добиться желаемого результата, и именно поэтому Тереза Мэй пошла на риск с досрочными выборами», — резюмировал Сергей Простаков.