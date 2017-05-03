Жительница Иркутской области отравила младенца грудным молоком с алкоголем

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Иркутск, 3 мая. Грудная девочка погибла в одном из домов поселка Кузнецовка в Иркутской области. Предварительная причина – отравление алкоголем. Против 19-летней матери ребенка возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи получили результаты гистологической экспертизы тела девочки. Эксперты установили, что ребенок скончался от отравления.

«Установлено, что смерть новорожденной девочки наступила в результате отравления алкоголем. Установлено, что подозреваемая накануне смерти дочери употребила в большом количестве алкогольные напитки, после чего покормила грудью ребенка», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Также известно, что семья на каких-либо учетах не состояла.