Полчаса о главном: в Совфеде рассказали, каким будет развитие разговора Путина и Трампа

В закладки

Скопировать

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился около получаса. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника, который знаком с деталями звонка. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертом о том, станет ли эта беседа «началом прекрасной дружбы», как говорили в фильме «Касабланка».

Два лидера провели телефонный разговор вечером во вторник. Акцент был сделан на перспективе координации действий двух стран в борьбе с терроризмом — прежде всего, в контексте Сирии. Принято решение активизировать диалог между главами МИД: они должны найти варианты по закреплению режима прекращения огня в республике. Причем не на короткое время, а на продолжительный период. Таким образом Россия и США попытаются запустить реальный процесс урегулирования конфликта в Сирии.

Кроме того, президенты обсудили и ситуацию на Корейском полуострове, которая в потенциале грозит обернуться серьезными неприятностями для всего мира. По крайней мере, из Пхеньяна то и дело раздаются предупреждения: кажется, в КНДР готовы использовать свое ядерное оружие против всех, кому не нравится внешняя политика Ким Чен Ына. Здесь тоже нужна совместная работа Москвы и Вашингтона по дипломатическому снижению градуса напряженности.

«Разговор действительно получился не только продолжительным, но и содержательным. А это позволяет надеяться на то, что в российско-американские отношения возвращается некая поступательная повестка дня. И что каждый следующий контакт является развитием договоренностей и развитием взаимного доверия, которое складывалось раньше. А так в центре были две темы — противодействие терроризму в Сирии и сдерживание северокорейской ядерной программы. Это те две сферы, где совершенно объективно интересы США и России совпадают. И где две державы в равной степени заинтересованы друг в друге», — комментирует специально для ФАН председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Главы России и США высказались также в пользу организации личной встречи. Пока речь идет о привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля, хотя ранее предоставить площадку для переговоров были готовы сразу несколько европейских государств.

Обращает на себя внимание, что перед общением с Трампом Путин провел личную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи, а Трамп — переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Некоторые эксперты сразу же предположили, что крупные державы таким образом начинают выстраивать новый мировой порядок.

«Главное, что Путин и Трамп нашли совпадающие интересы. Теперь начнется выстраивание сотрудничества на равных, где нет навязывания позиции одной стороны. И есть ощущение, что этот разговор был шагом в правильном направлении, хотя понятно, что до гармонизации отношений еще очень далеко. Слова про мировой порядок слишком громкие, я не собираюсь на этой теме спекулировать. Но сложившаяся международная ситуация требует качественного и глубокого переосмысления. На этот счет уже пошли какие-то консультации и разговоры. И логично, что напрашивается и личная встреча. Саммит G20 — первая удобная для обеих сторон возможность для личного контакта», — продолжает Косачев.

Пока же сведения о результатах переговоров поступают противоречивые. В Кремле подчеркнули, что беседа «носила деловой и конструктивный характер». В Белом доме также назвали разговор «очень хорошим». Правда, тот же источник Wall Street Journal настаивает: в ходе разговора не было достигнуто явного прорыва. В том числе, и по сирийской проблематике.

«Главное понимать, что без таких долгих разговоров результатов в Сирии не будет. Сейчас мы находимся на минимально возможном уровне взаимодействия, когда худо-бедно продолжается работа по избеганию инцидентов в воздухе над республикой. До более полного сотрудничества дело пока не дошло по простой причине: у нас в Сирии есть совершенно четкая цель — борьба с терроризмом, а у американцев таких целей две: борьба с терроризмом и смена режима. Ну не хотят в Вашингтоне видеть президентом Башара Асада. И здесь мы вряд ли сможем друг другу помогать, пока не договоримся: цель может быть только одна», — добавляет председатель комитета Совфеда.