Педофил из Молдавии 4 месяца развращал 11-летнего жителя Петербурга

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Санкт-Петербург, 03 мая. Полиция Петербурга по подозрению в педофилии разыскивает гражданина Молдавии 1987 г.р.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, злоумышленник совершал насильственные действия против несовершеннолетнего на протяжении четырех месяцев – с января по апрель текущего года.

С заявлением в полицию на педофила, который, к слову был знакомым, обратился отец пострадавшего мальчика. В настоящее время в правоохранительных органах принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого и его задержанию.