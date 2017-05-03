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Происшествия
Педофил из Молдавии 4 месяца развращал 11-летнего жителя Петербурга

Педофил из Молдавии 4 месяца развращал 11-летнего жителя Петербурга

9:02  3 Мая 2017
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Педофил из Молдавии 4 месяца развращал 11-летнего жителя Петербурга

Санкт-Петербург, 03 мая. Полиция Петербурга по подозрению в педофилии разыскивает гражданина Молдавии 1987 г.р.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, злоумышленник совершал насильственные действия против несовершеннолетнего на протяжении четырех месяцев – с января по апрель текущего года.

С заявлением в полицию на педофила, который, к слову был знакомым, обратился отец пострадавшего мальчика. В настоящее время в правоохранительных органах принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого и его задержанию.

Алексей Громов
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