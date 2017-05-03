Задержанного в Петербурге педофила подозревают в еще одном изнасиловании ребенка

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Санкт-Петербург, 3 мая. Задержанного за насильственные действия сексуального характера в отношении 11 летней девочки подозревают еще в одном преступлении. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 30-летнего петербуржца задержали в 28 апреля.

Позже мужчину изобличили в том, что в октябре 2015 года он на пустыре в Петергофе в своем автомобиле Hyundai изнасиловал девочку 2004 года рождения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ. Мужчина арестован.