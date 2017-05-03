Киевскому бизнесу на кредиты: Всемирный банк дал Украине 150 млн долларов

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Украина получит новый заем от Всемирного банка. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в банке.

По данным СМИ, решение о новом займе Украине в размере 150 миллионов долларов было принято 2 мая на заседании совета директоров банка.

Деньги будут предоставлены Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева.

Известно, что финансы должны покрыть расширение доступа к долгосрочному финансированию для «экспортно-ориентированных малых и средних предприятий».

Этот проект на Украине планировали утвердить по упрощенной процедуре, без обсуждения, 31 марта. Но руководство Всемирного банка захотело все-таки обсудить условия нового кредитования, что, собственно и сделало во вторник.

Ранее совет директоров Международного валютного фонда также принял положительное решение о выделении Украине 1 миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи.

Президент Украины Петр Порошенко посчитал это добрым знаком и поспешил «прощебетать» об этом в социальной сети Twitter. «Это очередное признание украинских реформ!» — написал он.



Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.



Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw — Петро Порошенко (@poroshenko) April 3, 2017

Действительно, директор Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий обзор украинской антикризисной экономической программы, осуществляемой при поддержке фонда. Однако после этого рассмотрение вопроса о выделении Украине транша, который намечался на 20 марта, было отложено на неопределенный срок.

Как сообщил первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон, для выхода на более быстрый и устойчивый рост, который необходим для того, чтобы доходы населения повысились и Украина догнала сходных с ней соседей по региону, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения делового климата и привлечения инвестиций.

«Начало надо положить в сфере приватизации и формирования рынках сельскохозяйственных земель. Надо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты», — предложил он.

Липтон также отметил, что государственный долг Украины остается очень высоким, несмотря на крупную финансово-бюджетную корректировку.

«С усилением нажима в пользу повышения зарплат и пенсий нарастает острая необходимость в структурных финансово-бюджетных реформах для обеспечения среднесрочной устойчивости. Украина не может позволить себе надолго откладывать всеобъемлющую пенсионную реформу, в том числе и связанную с повышением реального пенсионного возраста», — отметил он.

В Международном валютном фонде также напомнили украинской администрации о том, что необходимо добросовестно относиться к погашению долгов государства.

«Международные партнеры Украины предоставляют существенную финансовую и техническую поддержку Киеву и властям страны в их усилиях, направленных на укрепление экономики, и дальнейшая помощь по-прежнему важна для успеха всей программы. Потому добросовестные попытки урегулирования по сохраняющейся просроченной суверенной задолженности должны продолжаться», — подчеркнул Липтон.

Напомним, что США заявили намерении сократить финансовую помощь Украине почти на 70% в 2018 году. Об этом стало известно из обнародованного американской администрации в марте плана бюджета.

В 15-страничном бюджетном документе говорилось лишь о том, что реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. При этом сам документ был обозначен как «не секретный, но чувствительный».

«Что касается Украины… объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более 570 миллионов долларов. Вместе с тем новый проект предусматривает сокращение финансирования до 177 миллионов долларов», — говорится в сообщении американского издания Foreign Policy.

При этом бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор заявил о том, что одной из главных тем и целей политики США в этой стране на протяжении многих лет было «поощрять их двигаться в направлении европейских институтов».

Сэкономленные на таких сокращениях деньги планируется потратить на проекты в сфере национальной обороны. В документе также говорится, что материальная помощь Белоруссии, Армении и Грузии будет сокращена на 100%.

Ранее комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил сократить вдвое финансирование на военную помощь Украине.

Так, в документе, который был опубликован на сайте комитета, указано, что в 2017 году Украине полагается всего 150 миллионов долларов. И эта сумма вдвое меньше того, что была прописана проекте бюджета, принятом в США в декабре 2016 года.