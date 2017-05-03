Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Вашингтон, 3 мая. Экс-глава американского внешнеполитического ведомства Мадлен Олбрайт выступила с заявлением в эфире местных телеканалов о политике США в отношении Северной Кореи. Она выразила сомнение в необходимости личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Более того, в сложившихся условиях саму возможность этого бывшая Госсекретарь назвала «нонсенсом».

«Это, быть может, возможно в бизнесе, но это нонсенс для президента США», — сказала Олбрайт.

Она считает, что Вашингтону не следует оказывать давление на Пхеньян, однако необходимо дать ему понять, что КНДР «не может быть ядерной державой».

Напомним, отношения США и Северной Кореи сейчас находятся в довольно опасной стадии. Вашингтон пригрозил Пхеньяну упреждающим ударом, если он не изменит свою ядерную политику. На что получил ответ о готовности КНДР к ответным шагам.