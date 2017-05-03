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Политика
Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

9:17  3 Мая 2017
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Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон, 3 мая. Экс-глава американского внешнеполитического ведомства Мадлен Олбрайт выступила с заявлением в эфире местных телеканалов о политике США в отношении Северной Кореи. Она выразила сомнение в необходимости личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Более того, в сложившихся условиях саму возможность этого бывшая Госсекретарь назвала «нонсенсом». 

«Это, быть может, возможно в бизнесе, но это нонсенс для президента США», — сказала Олбрайт.

Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

Она считает, что Вашингтону не следует оказывать давление на Пхеньян, однако необходимо дать ему понять, что КНДР «не может быть ядерной державой». 

Олбрайт назвала «нонсенсом» возможную личную встречу Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, отношения США и Северной Кореи сейчас находятся в довольно опасной стадии. Вашингтон пригрозил Пхеньяну упреждающим ударом, если он не изменит свою ядерную политику. На что получил ответ о готовности КНДР к ответным шагам.

#трамп #ын #олбрайт
Алексей Громов
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