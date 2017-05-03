Кипр призвал ЕС отказаться от лицемерного подхода к России

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Москва, 3 мая. Лидер главной оппозиционной партии на Кипре — Прогрессивной партии трудового народа (АКЭЛ) Андрос Киприану заявил, что Крым является неотделимой частью России.

По его словам, АКЭЛ была первой партией, которая призвала принять резолюцию против антироссийских санкций. Как отметил Киприану, правительство Кипра выступает против санкций против России каждый раз, когда обсуждается этот вопрос, но вынуждено голосовать так, как этого требует Брюссель.

«Кипр, к сожалению, очень маленькая страна для того, чтобы в одиночку противостоять Брюсселю», — сказал лидер оппозиционной партии.

Говоря об отношениях между РФ и ЕС, Киприану заявил, что «отношения ЕС и его руководства к России лицемерно». Так, ЕС не вводит никаких санкций против Турции, «которая уже 43 года оккупирует 37% территории государства». При этом Киприану подчеркнул, что антироссийские санкции нанесли весомый ущерб всем государствам ЕС, включая и Кипр. Политик заключил, что Брюссель проводит соответствующую политику с целью того, чтобы удовлетворить интересы Вашингтона и показать, как вся Европа подчиняются желаниям США, сообщает газета «Известия».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о надежде на снятие антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей.

Как заявил ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков, введение западных санкций дало российской стороне мощный импульс для импортозамещения.