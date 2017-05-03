Центр Москвы закроют для репетиции Парада Победы

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Москва, 03 мая. Сегодня вечером в связи с проведением репетиции Парада Победы будет закрыт центр Москвы.

Как передает «Газета.ru», вынужденные ограничения для движения автомобильного транспорта в центре начнут действовать с пяти часов вечера и продлятся до окончания тренировки.

Как уточняется, ограничения будут действовать почти на 20 московских улицах, среди которых — Триумфальная площадь, улица Тверская, Красная площадь, Кремлевская набережная.

Добавим, что такие же ограничения ждут автолюбителей столицы России и 7 мая, во время проведения генеральной тренировки Парада Победы. Правда, тогда улицы в центре Москвы закроют в пять утра.