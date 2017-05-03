Экклстоун: Преображение Сочи за счет спорта — это заслуга Путина

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Сочи, 3 мая. Бессменный руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун прибыл с визитом в Сочи и внимательно наблюдал за ходом Гран-при России вместе с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам английского бизнесмена, ему очень нравится приезжать в Россию, а Сочи стал одним из любимых европейских городов. Экклстоун вспомнил о старте переговоров относительно строительства сочинской трассы.

86-летний предприниматель признался, что поначалу сомневался в том, что задумка воплотится в жизнь. Правда, после того, как Путин дал свои гарантии, он вздохнул с облегчением.

«Я знаю, что ваш президент принимает только взвешенные решения», — цитирует газета «Известия» Экклстоуна.

Он подчеркнул, что Сочи — яркий пример того, как город может расцвести благодаря спорту, добавив, что это, естественно, заслуга Путина.