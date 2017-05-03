ВЦИОМ рассказал, каким новостям россияне доверяют больше всего

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Москва, 03 мая. Жители России больше всего доверяют новостям, касающихся стихийных бедствий, работы Владимира Путина и внешней политики страны. Таковы данные свежего исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как передает РИА Новости, большинство опрошенных (70%) считают, что наиболее объектными являются сообщения о природных катаклизмах. Кроме того, больше половины респондентов склонны считать непредвзятыми материалы о работе президента РФ и положении страны на мировой арене.

Что касается экономических новостей и материалов, освящающих деятельность оппозиции, то в этих случаях россияне не особо склонны верить подобным сообщениям – объектными новости на тему считают 31 и 34%, соответственно.

Добавим, что чаще всего жители России готовы верить телевизионным новостям – 46%. В достоверность новостей, появляющихся в электронных СМИ, верит каждый четвертый опрошенный.