Песни военных лет зазвучат в метро Москвы в День Победы

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Москва, 3 мая. Стихи и песни военных лет услышат пассажиры столичной подземки в День Победы. Праздничное настроение жителям и гостям города обеспечат трансляции, которые можно будет услышать уже на входе в метро: в вестибюлях, на эскалаторах, в переходах будут звучать музыкальные композиции и стихотворения. Об этом сообщает официальный сайт московской мэрии.

С семи утра 9 мая и до окончания работы метрополитена можно будет услышать самые известные песни военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и другие любимые многими произведения. Пассажирам метро в этот день будут дарить памятные открытки, а в кассах в продажу поступят праздничные тематические проездные.