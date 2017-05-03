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Новости Сирии
Сирия: военные медики РФ принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

Сирия: военные медики РФ принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

8:39  3 Мая 2017
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Сирия: военные медики РФ принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

Москва, 3 мая. Более ста российских военных медиков обеспечивают работу госпиталя в сирийском городе Алеппо, освобожденном от рук террористов. Это и высококвалифицированные врачи, и младший персонал. За сутки к ним за медицинской помощью обращаются свыше 200 пациентов. Об этом журналистам рассказали в медицинском отряде специального назначения министерства обороны РФ.

«Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки», — пояснил заместитель начальника отряда Валерий Гаспарян.

Сирия: военные медики РФ принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

Для многих медиков это далеко не первая командировка в Сирию. А некоторые имеют опыт работы в других горячих точках. 
 

#гаспарян
Алексей Громов
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