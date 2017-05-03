Исхудавший Питт снялся для глянца впервые после расставания с Джоли

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Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), 3 мая. Американский актер Брэд Питт появится на обложке глянцевого журнала GQ Style.

По информации издания Daily Mail, это первые съемки 53-летней звезды для журнала с момента развода с голливудской дивой Анджелиной Джоли летом 2016 года.

Отмечается, что снимки были сделаны в национальном заповеднике «Белые пески» (White Sands), расположенного в штате Нью-Мексико, а также в парке «Карлсбадские пещеры» (Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad) и в национальном парке «Эверглейдс» во Флориде.

На фотографиях видно, что актер сильно похудел. Кроме фото звезды, в журнале появится его интервью о жизни, любви, мотивации и многом другом.