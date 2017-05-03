Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 8
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Кабул, 03 мая. В министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили информацию о гибели как минимум восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле.
В МВД затруднились назвать точное число раненых, однако согласно сообщениям в Twitter телеканала TOLOnews, ранения разной степени тяжести получили как минимум 25 человек.
Напомним, что страшный взрыв прогремел в столице Афганистана в среду утром в районе Макроян, что неподалеку от посольства Соединенных Штатов. Как сообщает «Газета.ru», смертник атаковал колонну спецтехники НАТО.
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