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Бывший кандидат на пост американского президента и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон нашла виновных в своем поражении на выборах.

Она обвинила ФБР и сайт-разоблачитель WikiLeaks том, что не смогла занять место американского лидера и заявила, что во вмешательстве в выборы могло сыграть роль женоненавистничество. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Это реальность. Это очень большая часть экономического, социального и политического пейзажа. Это сыграло роль в выборах, и мне будет что сказать об этом», — цитирует издание Хиллари Клинтон.

Выступая на форуме «Женщины — за мир и безопасность» в Нью-Йорке бывшая госсекретарь США выразила уверенность в том, что победила бы на выборах, если бы они прошли до заявления главы ФБР о ее переписке.

«Эта кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми (глава ФБР – Прим. ФАН) 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули. Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские», — заявила она.

Клинтон уверена, что если бы выборы состоялись 27 октября 2016 – лидером США стала бы она.



Напомним, что сайт разоблачитель WikilLeaks опубликовал в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Тогда же глава ФБР Джеймс Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки.

За два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, но сам факт такого разбирательства уже сделал свое дело – резко сменив настроения американцев, намеревавшихся голосовать за Клинтон.

Американская сторона постоянно пытается обвинить Москву во вмешательстве в процесс выборов президента США. Так неоднократно заявлялось о кибератаках против политических организаций США. В Кремле причастность к атакам хакеров неоднократно опровергали. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна их не осуществляла.

«Ни правительство Российской Федерации, ни Кремль, ни лично президент Владимир Путин, ни российская военная разведка не стоят за кибератаками во время предвыборной кампании в США на ресурсы политических организаций Соединенных Штатов… С нашей стороны не было никаких действий… Если они вообще на самом деле были», — подчеркнул он.

Ранее Politico предложило свою альтернативную версию развития событий в США, если бы президентом стала Хиллари Клинтон. Издание описало, как прошли бы первые 100 дней президентства экс-госсекретаря, если бы она смогла обойти бизнесмена Дональда Трампа.

«Двадцать девятого апреля Хиллари Клинтон завершит свои первые 100 дней пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Или, по крайней мере, это бы произошло, если бы ее штаб смог найти сумасшедшего ученого, машину времени и карту Висконсина (и других мест)», — пишет автор статьи Мэтт Лэтинер, намекая на штаты, которые Клинтон проигнорировала во время предвыборной кампании, потеряв голоса выборщиков.

Лэтинера пишет, что в представлении некоторых либералов первые 100 дней президентства Клинтон — это «непрерывный солнечный свет, изобретение лекарства от рака и появление шоколада без калорий».



Но на самом деле, по словам автора, это время охарактеризовалось бы противостоянием президента и республиканцев в конгрессе, а также постепенным падением рейтинга Хиллари Клинтон и новым скандалом, связанным с Биллом Клинтоном.

Лэтинер, в частности, пишет о том, что в альтернативной вселенной, где победила бы Хилари Клинтон, президент, выступая с готовившейся несколько месяцев речью, не предложила бы ни одного конкретного политического шага.

Но при этом Клинтон говорила бы об «исторической победе» для женщин и призывала бы обе партии — демократов и республиканцев — действовать сообща.

На тринадцатый день Хиллари Клинтон не дала бы конгрессу отменить реформу здравоохранения Обамы. Лидеры Республиканской партии жаловались бы на это, а Трамп утверждал, что он бы отменил ее в первый же день.

А свой первый крупный закон Хиллари, по мнению, Лэтинера, издала бы на тридцать третий день. В нем бы говорилось о том, что миллионы нелегальных мигрантов будут легализованы.

В итоге девяносто пятому дню президентства рейтинг Клинтон упал бы ниже некуда. Ее действия одобряли бы 44% граждан и не одобряли 46%. А Дональд Трамп заявлял бы журналистам, что, «возможно, попробует баллотироваться в 2020 году» и что он «не уверен, что Клинтон — легитимный президент».