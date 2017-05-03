Apple, у нас проблемы: продажи iPhone падают

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Нью-Йорк, 3 мая. По окончании второго финансового квартала продажи iPhone рухнули на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные из отчета корпорации Apple, обнародованного в минувший вторник.

Всего же объем продаж iPhone за этот период составил 50,76 млн штук, что на 430 тыс. единиц меньше показателя аналогичного периода 2016 года. Отмечается, что выручка американской корпорации за прошедший квартал выросла на 4,5% и составила 52,9 млрд долларов, сообщает Ридус.

Напомним, ранее стало известно, что Apple отказалась от продаж пластиковых MacBook, потому что они устарели.