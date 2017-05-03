Глава делегации России прибыл в Астану на переговоры по Сирии

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Астана, 03 мая. В столицу Казахстана на очередной раунд переговоров по Сирии прибыл глава российской делегации Александр Лаврентьев.

Информацию о том, что специальный представитель президента РФ по урегулированию в САР находится в Астане, подтвердили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство также подтвердило факт прилета в Астану представителей Соединенных Штатов Америки и Иордании. Ранее в столицу Казахстана прибыли специальный посланник генсека ООН и глава делегации Турции.

Таким образом, констатирует «Газета.ru» на четвертый раунд переговоров по Сирии прибыли все участники встречи, которая пройдет в Астане 3 и 4 мая. Напомним, что третий раунд переговоров состоялся в марте 2017 года.