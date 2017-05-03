Авторынок Петербурга бьет рекорды по продажам

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 3 мая. Авторынок Северной столицы демонстрирует резкий рост продаж автомобилей. Небольшой спад, который эксперты наблюдали в январе этого года, похоже, преодолен. В марте было реализовано 11 тысяч машин, что стало рекордом прошедших двух лет.

По данным «Auto-Dealer-СПб», рынок Петербурга демонстрирует положительную динамику и к окончанию первого полугодия может увеличится еще на 2, а то и на все 4%. Самым популярным производителем среди петербуржцев был и остается Hyundai. Его нагоняет Renault. Отечественный автопром чуть менее любим в Северной столице, но тем не менее, LADA оказалась в первой тройке.