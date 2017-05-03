Сектор Газа могут отключить от электричества за неуплату

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Тель-Авив, 3 мая. Палестинские власти прекратили платить Израилю за электроснабжение сектора Газа, более двух миллионов жителей анклава могут остаться без электричества. Об этом сообщают «Известия».

Причиной отказа оплачивать поставки электроэнергии стал конфликт между Палестинской национальной администрацией (ПНА) и контролирующим территорию автономии с 2007 года движением ХАМАС.

«За поставки электроэнергии в Газу Израилю раньше платила ПНА. Теперь она отказывается это делать, поскольку сектор контролируется конкурирующим движением ХАМАС. Таким образом, идет попытка подтолкнуть жителей анклава к принятию каких-то мер против хамасовцев», — приводит слова ведущего научного сотрудника отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяны Носенко издание.

По данным издания, в настоящее время Израиль поставляет в сектор Газа 125 мегаватт электроэнергии, Египет — 27 мегаватт. Единственная электростанция в регионе прекратила работу 16 апреля текущего года из-за нехватки топлива. Прекращение энергоснабжения может привести к перебоям в работе больниц и прекращению подачи пресной воды в анклав, в котором проживает более двух миллионов человек.