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Политика
Клинтон потроллила «твиттер-дипломатию» Трампа

Клинтон потроллила «твиттер-дипломатию» Трампа

8:15  3 Мая 2017
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Клинтон

Вашингтон, 3 мая. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон посмеялась над дипломатией президента США Дональда Трампа, которую он ведет с помощью Twitter. Об этом пишет издание Politico.

Экс-кандидат в президенты США считает, что в вопросе с Северной Кореей нужен продуктивный диалог, а не посты в социальной сети. По словам Клинтон, переговоры крайне необходимы и важны, правда, они должны быть частью более масштабной стратегии, а не просто утренней записью в Twitter, сообщает Газета.Ru

Клинтон потроллила «твиттер-дипломатию» Трампа

Она отметила, что такая политика не работает. Кроме того, Клинтон предупредила, что руководство КНДР на протяжении всех лет хотело вывести Вашингтон на диалог, чтобы повысить свой рейтинг на мировой арене. 

 

#сша #клинтон #трамп #кндр
Дана Балан
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