Ученые предупредили курильщиков о новой опасности

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Копенгаген, 03 мая. Ученые Датского центра рассеянного склероза в ходе очередных исследований выявили очередную угрозу здоровью заядлых курильщиков.

Как оказалось, табакокурение напрямую влияет на иммунитет человека, что в итоге приводит к аутоиммунным заболеваниям. Все дело в том, вредная привычка снижет уровень инвариантных T-клеток.