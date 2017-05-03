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Общество
Ученые предупредили курильщиков о новой опасности

Ученые предупредили курильщиков о новой опасности

7:59  3 Мая 2017
2027

Ученые предупредили курильщиков о новой опасности

Копенгаген, 03 мая. Ученые Датского центра рассеянного склероза в ходе очередных исследований выявили очередную угрозу здоровью заядлых курильщиков.

Как оказалось, табакокурение  напрямую влияет на иммунитет человека, что в итоге приводит к аутоиммунным заболеваниям. Все дело в том, вредная привычка снижет уровень инвариантных T-клеток.

Ученые предупредили курильщиков о новой опасности

«Очевидно, что курение вредно для здоровья в целом и может предрасполагать к развитию многих болезней. Новые исследования  на тему пролили свет на то, как курение может влиять в частности на иммунную систему», — резюмирует к.т.н. Джон Уерри. 

Алексей Громов
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