Ученые предупредили курильщиков о новой опасности
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Копенгаген, 03 мая. Ученые Датского центра рассеянного склероза в ходе очередных исследований выявили очередную угрозу здоровью заядлых курильщиков.
Как оказалось, табакокурение напрямую влияет на иммунитет человека, что в итоге приводит к аутоиммунным заболеваниям. Все дело в том, вредная привычка снижет уровень инвариантных T-клеток.
«Очевидно, что курение вредно для здоровья в целом и может предрасполагать к развитию многих болезней. Новые исследования на тему пролили свет на то, как курение может влиять в частности на иммунную систему», — резюмирует к.т.н. Джон Уерри.
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