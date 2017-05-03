«Яндекс» поможет выпускникам подтянуть математику и русский

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Москва, 3 мая. Российский поисковый сервис «Яндекс» обновит свой раздел, который помогает выпускникам готовиться к единому госэкзамену. Теперь для школьников будут доступны вебинары и онлайн-курсы. С их помощью можно будет улучшить свои знания по русскому языку и математике. Об этом сегодня пишет газета «Известия».

«Онлайн-образование стирает границы: теперь любой ребенок с доступом в интернет может поучаствовать в занятиях с хорошими московскими преподавателями или посмотреть видеокурс по непонятной теме. Все курсы будут бесплатными», — цитирует издание руководителя академических программ «Яндекса» Сергея Чернышева.

В создании курсов и онлайн-семинаров «Яндексу» помогали преподаватели МГУ. Первым сервис запустит раздел, посвященный царице наук — математике.