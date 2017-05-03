Роскомнадзор начал замедлять раздачу на торрент-трекерах

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Москва, 3 мая. Роскомнадзор расширил меры по ограничению доступа к распространяющим «пиратский» контент северам торрент-трекеров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной страничке ведомства в социальной сети «Вконтакте».

«Роскомнадзор принимает меры по прекращению создания технических условий, обеспечивающих распространение «пиратских» копий аудиовизуальной продукции путем ограничения доступа к серверам торрент-трекеров — так называемым «анонсерам», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что блокируемые сайты «анонсеры» собирают данные о том, кто и какие файлы раздает и скачивает. Эта информация необходима для организации эффективного и устойчивого обмена файлами между пользователями. Их блокировка позволяет замедлить процесс раздачи пиратских файлов. Блокируют сайты «аннонсеры» по IP операторы связи.