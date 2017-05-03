Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 4 человека

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Кабул, 03 мая. В результате взрыва в Кабуле у посольства Соединенных Штатов Америки расчет число жертв и раненых.

По последним данным, погибшими числятся как минимум четыре человека, число раненых перевалило за 20, впрочем данные о жертвах атаки постоянно меняется, поэтому приведенные цифры не окончательные.

По данным агентства Reuters, боевики, устроившие взрыв, преследовали цель устранить колонну бронетранспортеров коалиции НАТО, которая проводит операции на территории Афганистана.