Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 4 человека
В закладки
Кабул, 03 мая. В результате взрыва в Кабуле у посольства Соединенных Штатов Америки расчет число жертв и раненых.
По последним данным, погибшими числятся как минимум четыре человека, число раненых перевалило за 20, впрочем данные о жертвах атаки постоянно меняется, поэтому приведенные цифры не окончательные.
По данным агентства Reuters, боевики, устроившие взрыв, преследовали цель устранить колонну бронетранспортеров коалиции НАТО, которая проводит операции на территории Афганистана.
Комментарии