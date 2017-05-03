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Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 4 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 4 человека

7:46  3 Мая 2017  /обновлено: 7:49  03 Мая 2017
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Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 4 человека

Кабул, 03 мая. В результате взрыва в Кабуле у посольства Соединенных  Штатов Америки расчет число жертв и раненых.

По последним данным, погибшими числятся как минимум четыре человека, число раненых перевалило за 20, впрочем данные о жертвах атаки постоянно меняется, поэтому приведенные цифры не окончательные.

По данным агентства Reuters, боевики, устроившие взрыв, преследовали цель устранить колонну бронетранспортеров коалиции НАТО, которая проводит операции на территории Афганистана.

 

Алексей Громов
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