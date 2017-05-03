УГМК стал 11-кратным чемпионом России по баскетболу

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Екатеринбург, 3 мая. УГМК вырвал победу у курского «Динамо» со счетом 83:82 в итоговом пятом матче финальной серии плей-офф российской премьер-лиги.

Таким образом, команда Олафа Ланге в 11-й раз стала чемпионом страны, кроме того, УГМК восемь раз кряду становится лучшим баскетбольным клубом России.

По словам защитника лисиц Евгении Беляковой, все очень рады этой победе, которая далась непросто. К тому же девчонки счастливы, что удалось реабилитироваться перед болельщиками за поражение в домашнем «Финале четырех» Евролиги.

Капитан сборной России отметила, что все игры с курскими баскетболистками складывались очень непросто.

«Обе команды заслужили право стать чемпионами, но в решающем отрезке пятой игры мы оказались сильнее», — добавила Белякова.

Баскетболистка УГМК призналась, что противостояние двух клубов можно сравнить с финальной серией женской NBA, поскольку в двух клубах собраны почки все лучшие игроки планеты, пишет газета «Известия».