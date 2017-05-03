Донбасс: в течение суток ВСУ 3 раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 03 мая. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили об очередных нарушениях «режима тишины» со стороны киевских силовиков.

По данным народной милиции, в течение дежурных суток ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР – под огонь попали окрестности населенных пунктов Калиновка, Хорошее и Калиново.

Как уточнили в ведомстве, киевские силовики открывали огонь из гранатометов 82 и 120 мм, стрелкового оружия и вооружения БМП, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Жертв и раненых среди личного состава и мирного населения нет.

