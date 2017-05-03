Стала известна цель смертника, устроившего взрыв у посольства США в Кабуле

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Кабул, 3 мая. Целью взрыва в афганской столице стало транспортное средство коалиции Североатлантического альянса. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно информации агентства, из-за мощного взрыва погибли четыре человека.

По данным Pajhwok Afghan News, погибших среди военных блока при атаке смертника нет. Однако, по неподтвержденной информации, в результате взрыва погибли 10 человек.

Напомним, ранее СМИ сообщили о сильном взрыве в столице Афганистана возле американского посольства.