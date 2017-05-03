Площадь лесных пожаров в ДФО за сутки увеличилась в 6 раз

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Владивосток, 3 мая. За минувшие сутки площадь лесных пожаров на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) увеличилась в шесть раз до 2,1 тыс. га, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства ДФО.

«В минувшие сутки в ДФО возникло 34 новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний — 41 очаг. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила более 2,1 тыс. га (сутки назад 346,4 га — рост в шесть раз)», — сообщает ведомство.

Всего к утру 3 мая на территории ДФО потушено 19 возгораний. Лесные пожары продолжаются в Амурской и Магаданской областях, ЕАО и Хабаровском крае. В Приморье ситуация остается наиболее тяжелой. За прошедшие сутки на территории региона ликвидированы семь лесных пожаров общей площадью 180 га.

С начала марта на Дальнем Востоке произошло 563 лесных пожара общей площадью 95,5 тыс. га. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 454 пожара, огонь бушевал на площади 215 тыс. га.