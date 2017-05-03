Сочинские переговоры: Путин и Эрдоган обсудят Сирию, торговое сотрудничество и туризм

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Москва, 3 мая. Ситуация в Сирии, военно-техническое сотрудничество, торговлю и туризм обсудят сегодня в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты считают, что изменение направления политики Анкары, ее разворот с Запада на Восток, может дать новый импульс развития отношений с Москвой. Об этом сегодня пишет RT. Однако разногласия на сегодняшний день по-прежнему довольно существенны. И прежде всего, это касается конфликта в Сирии.

«Для Эрдогана важно получить максимальную выгоду от ситуации в Сирии. Позиции Турции и России по Сирии очень сильно отличаются, но Эрдоган намерен балансировать между Вашингтоном и Москвой — это классическая турецкая политика», — считает замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Эрдоган уверен, что разрешению ситуации в Сирии может способствовать смещение президента САР Башара Асада. Но Москва с этим не согласна. Эксперты считают, что это может осложнить сегодняшние переговоры.