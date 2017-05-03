Абэ запланировал в 2020 году узаконить в Конституции Японии вооруженные силы

В закладки

Скопировать

Токио, 03 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2020 году намерен внести поправки в Конституцию страны, узаконив понятие «вооруженные силы».

Как пишет «Газета.ru», дело в том, что сейчас в основном законе страны восходящего солнца нет такого понятия, как собственная армия – Конституция 1947 года предусматривала отказ Японии от всяческих военных действий.

«Я хочу сделать 2020 год датой вступления в силу новой конституции», — заявил японский лидер, приурочив важное событие, в том числе к проведению через три года в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр.

В настоящий момент в Японии действуют так называемые «силы самообороны», которым в прошлом году было дано разрешение на участие в операциях за пределами страны восходящего солнца.