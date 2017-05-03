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Весь мир
Спецпосланник генсека ООН и глава делегации Турции прибыли на переговоры по Сирии

Спецпосланник генсека ООН и глава делегации Турции прибыли на переговоры по Сирии

7:13  3 Мая 2017
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Спецпосланник генсека ООН и глава делегации Турции прибыли на переговоры по Сирии

Астана, 03 мая. В Астану для участия в очередном, четвертом по счету раунде переговоров по Сирии прибыли специальный посланник генсека ООН и глава делегации Турции.

Как информирует ТАСС, информацию о прибытии в Астану Стаффана де Мистуры и Седата Онала подтвердил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана.

Ранее в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, а также делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции. Переговоры пройдут в Казахстане в течение двух дней – 3 и 4 мая

#сирия
Алексей Громов
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