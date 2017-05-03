Испанские кулинары создали пивное мороженое

В закладки

Скопировать

Мадрид, 3 мая. Испанские кондитеры придумали мороженое из пива, которое уже получило название Enigma Origen.

Необычное лакомство кулинары презентовали на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, которая проходила в испанской столице в конце апреля. Над мороженым трудились сотрудники маленькой пивоваренной фирмы Cervezas Enigma, а также производитель мороженого AcaramHelados.

Сообщается, что десерт создан из настоящих продуктов без искусственных добавок. Кроме того, лакомство имеет легкое послевкусие хмеля и солода.

В будущем пивное мороженое можно будет заказать в испанских ресторанах авторской кухни, сообщает Lenta.ru.