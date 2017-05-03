ВТБ24 узнает своих клиентов по голосу

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Москва, 3 мая. ВТБ24 собирается усилить меры безопасности и полностью перекрыть возможность утечки данных своих клиентов. Достичь этого банк собирается при помощи голосовой идентификации. Проект по введению новой системы уже подготовлен и находится на рассмотрении у руководства финансового учреждения. Об этом газете «Известия» рассказала старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24 Наталья Смирнова.

«Во время разговора клиента с оператором биометрическая система анализирует речь клиента и проводит в фоновом режиме сверку с эталонным слепком голоса. Для успешной верификации достаточно 8–10 секунд чистой речи клиента, то есть уже в момент, когда он задает вопрос, клиент будет однозначно распознан», — пояснила она.

Новая система будет стоит ВТБ24 примерно 150 млн рублей. Но в конечном итоге речь идет о гарантиях защиты клиентов, а значит о репутации банка.