Болельщики «Урала» из-за неисправности самолета не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург

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Екатеринбург, 3 мая. Болельщики футбольной команды «Урал» более семи часов не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом со ссылкой на сотрудника аэропорта сообщает ТАСС.

«Рейс в Екатеринбург пока отложен на 10:00 (мск), причина — техническая неисправность самолета. Все пассажиры, в том числе многочисленные футбольные болельщики, размещены в гостинице», — цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, болельщики возвращаются с финального матча кубка России, в котором «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2. Самолет должен был вылететь из Сочи накануне в 23.00 мск.