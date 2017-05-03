«Конструктивный разговор»: в Кремле и в Белом доме оценили переговоры Путина и Трампа

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Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о том, что телефонные переговоры лидеров США и России прошли в конструктивном ключе.

«Это был очень конструктивный разговор. Президенты детально обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — сообщил он журналистам.

Напомним, что вечером 2 мая президент России Владимир Путин переговорил по телефону со своим американским коллегой. Основной упор в телефонных переговоров делался на перспективе координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии.

В Кремле также сообщили о том, что в ходе разговора Путин и Трамп условились «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость».

В свою очередь Вашингтон сообщает о том, что глава России и США договорились о том, что «все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием». Также в Белом доме отметили, что Путин и Трамп обсудили вопрос безопасных зон в Сирии или зон деэскалации. Сам разговор президентов в Белом доме назвали «очень хорошим».



Кроме того Путин и Трамп затронули входе телефонных переговоров и вопрос Северной Кореи.

«Они поговорили о том, как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию в КНДР», — сообщается в заявлении Белого дома по итогам разговора.

Кроме того, лидеры России и США во время переговоров высказались за организацию личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Об этом уже рассказала пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге», — говорится в сообщении.

О том, что Россия и США могут выработать договоренности по координации усилий по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров после того как состоялись телефонные переговоры российского и американского президентов.

Он предположил, что этот телефонный разговор может стать началом нового витка сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом в Сирии.

«Думаю, речь идёт об объединении усилий для решения совместных задач в борьбе с терроризмом в Сирии, о согласованных действиях в этом направлении», – пояснил он.

Политолог Павел Клачков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что сейчас ведется подготовка к личной встрече лидеров двух стран на полях G20 в Гамбурге.

«Надо понимать, что Путин и Трамп стоят на пороге личной встрече. Они готовы к переговорам, готовы к налаживанию отношений», — заметил он.

Телефонные переговоры это также часть подготовки, считает эксперт.

«Ведется психологическая подготовка к личной встрече, поиск слабых мест. Кстати, Дональд Трамп уже даже сделал несколько ходов в этой «шахматной игре». Например, нанес удар по сирийской авиабазе Шайрат. Какие сразу круги пошли. Отношения с Россией обострились. А затем будет поиск новой концепции отношений между двумя странами», — рассказал Клачков.

Политолог также отметил, что, судя по комментариям американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, разговор между лидерами России и США был довольно напряженным.

«Тут не стоит забывать еще и о контексте, в котором проходили эти переговоры. Владимир Путин встречался с Ангелой Меркель, а Дональд Трамп накануне проводил переговоры с Си Цзиньпином. Наверняка на этих встречах уже обсуждалась новая мировая концепция», — предположил он.

По словам Клачкова, сейчас вся мировая общественность будет ждать личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы стоим на пороге огромных изменений внешнеполитического характера. И пока их не случится, ни вопрос КНДР, ни сирийский вопрос решены не будут», — подытожил он.

Телефонные переговоры 2 мая стали первой беседой лидеров России и США после того как американцы нанесли ракетный удар по территории сирийской авиабазы «Шайрат», обсуждение сирийского конфликта привело обе стороны лишь к обмену резкими выражениями.



А с момента избрания Дональда Трампа президентом США эти переговоры стали четвертыми. Первая беседа состоялась еще в ноябре 2016 года, когда президент России звонил Дональду Трампу с поздравлениями после его победы на выборах президента в США. Потом два лидера связывались 28 января 2017 года, уже после вступления Трампа в должность хозяина Белого дома.

Эти переговоры были названы американской стороной «позитивным» и «важным началом для налаживания отношений». Во время них лидеры двух стран обсудили «взаимное сотрудничество в разгроме ИГИЛ*, усилия по совместной работе над мирными процессами по всей планете, в том числе в Сирии».

При этом как президент США, так и российский лидер «выразили надежду, что после этого разговора стороны смогут быстро перейти к противодействию терроризму и другим вопросам, вызывающим беспокойство у обеих сторон».

Еще один звонок из американской администрации был связан с трагическими событиями в нашей стране. В начале апреля американский лидер выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

* Организация запрещена на территории РФ.