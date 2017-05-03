Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана возле посольства США

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Кабул, 3 мая. Сильный взрыв прогремел сегодня утром в Кабуле вблизи посольства Соединенных Штатов. Об этом в среду передает агентство Reuters.

В настоящее время информация о погибших и разрушениях не поступала. Обстоятельства и причины взрыва тоже неизвестны.

По сообщению агентства, вблизи от места ЧП находится и штаб небоевой миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка». На место прибыли экстренные службы.