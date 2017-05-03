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Весь мир
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана возле посольства США

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана возле посольства США

7:08  3 Мая 2017
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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана возле посольства США

Кабул, 3 мая. Сильный взрыв прогремел сегодня утром в Кабуле вблизи посольства Соединенных Штатов. Об этом в среду передает агентство Reuters.

В настоящее время информация о погибших и разрушениях не поступала. Обстоятельства и причины взрыва тоже неизвестны.

По сообщению агентства, вблизи от места ЧП находится и штаб небоевой миссии Североатлантического альянса «Решительная поддержка». На место прибыли экстренные службы. 

 

#кабул #афганистан #взрыв
Дана Балан
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