Врачи в Индии спасли новорожденную девочку от второй «головы-паразита»

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Дели, 3 мая. Удаленная хирургами вторая голова новорожденной девочки забирала у сестренки необходимые для нормального развития питательные вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

Голова крепилась к животу девочки и питалась из ее системы кровоснабжения. Это лишало ребенка жизненно важных питательных веществ, которые были необходимы для полноценного развития девочки. По данным издания, сама паразитическая голова была не до конца развита. У нее отсутствовали уши, глаза были видны лишь частично. Кроме того, к ней крепилась третья рука ребенка.

Издание сообщает, что четырехчасовая операция прошла в городе Джайпур. Новорожденная прекрасно перенесла хирургическое вмешательство. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, врачи надеются выписать девочку уже в конце недели.