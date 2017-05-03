Трамп: ФБР прощало много «плохих поступков» Хиллари Клинтон

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Вашингтон, 03 мая. Хозяин Белого дома Дональд Трамп продолжил заочную дискуссию с Хиллари Клинтон, заявив, что ФБР прощало много «плохих поступков» бывшему кандидату в президенты США от демократов.

«Директор ФБР Джеймс Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки», — написал республиканец в Twitter.

Президент США в очередной раз обвинил демократов в раздувании скандала о якобы вмешательстве России в президентскую гонку осенью прошлого года, а также не преминул похвастаться.

«Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?», — резюмировал Трамп. Скромности главе Белого дома явно не занимать.

Напомним, что Хиллари Клинтон накануне назвала виновных, по ее мнению, в провале на выборах президента США. Это – «русский Wikileaks» и директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.