Финляндия не собирается вступать в НАТО

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Хельсинки, 3 мая. Подавляющее большинство жителей Финляндии высказываются против вступления страны в НАТО. Несмотря на то, что Хельсинки входит в состав Евросоюза, членство в Североатлантическом альянсе всерьез не рассматривалось. Об этом газете «Известия» рассказали в военном ведомстве страны. Более того, Финляндия, в отличие от многих стран Европы, не видит в России агрессора и не считает, что от нее исходит угроза безопасности другим государствам, сказал специальный советник министра обороны Финляндии Юха Мартелиус.

«Россия никогда не рассматривалась в Финляндии как угроза. Даже в новой Белой книге по обороне, которая вышла несколько месяцев назад, о России как об угрозе не говорится», — добавил он.

Протяженность российской-финской границы составляет 1340 км. Именно поэтому страна вызывает столь сильный интерес со стороны НАТО. Но в Хельсинки считают, что решение о членстве в альянсе должны принимать жители. А пока, как показывают опросы, за вхождение в состав военно-политического блока высказывается не более 30% населения страны.