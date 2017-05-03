Обрушение строящегося туннеля в Китае: погибли 12 рабочих

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Гуйчжоу (Китай), 03 мая. Как минимум 12 рабочих погибли под завалами строящегося железнодорожного туннеля в китайской провинции Гуйчжоу.

Как пишет «Газета.ru», чрезвычайное происшествие произошло в поднебесной еще накануне. По данным спасательных служб обрушение на объекте случилось из-за взрыва газа.

Под завалами оказались в общей сложности 24 рабочих, спасательная операция, в которой участвовали порядка двух тысяч человек, продолжалась на месте ЧП практически сутки и завершилась в среду утром.

В итоге, 12 человек погибли, еще столько же удалось вытащить из тоннеля живыми. Все они доставлены в больницы, где бедолагам была оказана помощь. Как уточняется, их жизни ничего не угрожает.