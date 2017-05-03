В России могут отменить обязательную сертификацию лекарств

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Москва, 3 мая. Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарств. Об этом со ссылкой на доклад ведомства «О целях и задачах Минпромторга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год» сообщает газета «Известия».

Министерство предлагает «исключить средства для медицинского применения, как из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». О причинах предложенных изменений не сообщается.

Издание отмечает, что в настоящее время производитель обязан подтверждать сертификат соответствия на каждую серию произведенных лекарств. Между тем, отмена сертификации не приведет к появлению большого количества некачественных препаратов, поскольку Росздравнадзор сохранит функции выборочного контроля. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сотрудники ведомства будут исследовать образцы препаратов и в случае их неудовлетворительного качества могут принять решение о применении в отношении лекарства посерийного контроля или его изъятия из оборота.